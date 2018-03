Schon im Mutterleib arbeitet das Gedächtnis

Ein Gast fragte bei der Veranstaltung im BZV-Medienhaus: Zu welchem Zeitpunkt im Leben können wir uns bewusst an Ereignisse in unserem Leben erinnern?Die Antwort recherchierte Katharina KellerProfessor Dr. Martin Korte lehrt seit 2014 an der TU Braunschweig. Die Forschungsschwerpunkte des Biologen...