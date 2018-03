Wolfgang Bosbach: Europa setzt den Weg in die Verschuldung fort

Wolfgang Bosbach hat ein Heimspiel. Beim Kundenabend im Bankhaus C. L. Seeliger in Wolfenbüttel, das der Gastgeber zur Begrüßung als „konservativ“ beschreibt, legt das konservative CDU-Urgestein aus Bergisch-Gladbach einen Auftritt hin, der mehr an eine Unterhaltungsshow als einen Politiker-Vortrag...