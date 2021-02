Patrick Duda aus Düna singt am Dienstag bei DSDS

Patrick Duda, der Sänger, Trompeter und musikalische Leiter der Sösespatzen, wird am heutigen Dienstag, 9. Februar, auf dem Fernsehbildschirm an Bord der „Blue Rhapsody“ zu sehen sein, auf der das Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gedreht wurde. „Ich habe mich dafür aber nicht selbst beworben“, schmunzelt der Vollblutmusiker aus Düna. Die DSDSler seien ganz allein auf ihn gekommen, als sie im Internet herumgestöbert hatten und dort darauf gestoßen seien, dass er auch schon mit „Egal, was kommt, ich werde warten“ seinen ersten Song geschrieben hat.

Auf dem Schiff wird er allerdings Dieter Bohlen und dessen Team nicht sein Lied vorstellen, sondern einen bekannten Schlager. Wer mehr wissen möchte, sollte am Dienstag um 20.15 Uhr RTL anschalten, denn bis 22.30 Uhr wird Patrick Duda die Bühne betreten haben, und es wird feststehen, ob er weiter gekommen ist.

„Egal was kommt“, heißt die erste Single, welche Patrick Duda, der seit 18 Jahren als Sänger und Trompeter sowie seit einiger Zeit als musikalischer Leiter der „Sösespatzen“ tätig ist, aufgenommen hat. Bis dahin galt es für den Fan des Mundharmonika-Spielers Michael Hirte aber erst einmal einen Produzenten zu finden. Und dabei hat ihm Dietlinde Storz, die zweite Frau von Erich Storz, der einst „Die kleine Bimmelbahn‘“ durch die Musikwelt rollen ließ, geholfen.