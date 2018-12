„Gaufrauentreffen“: Umbenennung kann ich nur unterstützen

Es ist sicher so, dass, wenn man in einer Region mit einem bestimmten Begriff vertraut ist – „hier: Gaufrauentreffen“ – die Aufregung über diesen Begriff befremdlich wirkt. Aber dieser Begriff ist in der Zeit der Nazi-Herrschaft missbraucht worden und seitdem schwingen die Gräueltaten des Dritten Reiches in ihm mit! (Vgl. „Arbeit macht frei“). Mir scheint es gerade jetzt besonders wichtig, auf unsere Sprache aufmerksam zu sein, da sich rechtspopulistische Strömungen (europaweit!) wieder breit zu machen beginnen. Wehret den Anfängen! Dass sich inzwischen die Stimmen mehren, die für eine Umbenennung plädieren, das kann ich nur unterstützen. Diese wunderbare Veranstaltung seitens der Vielfalt, des Könnens und der Organisation, kann leicht anders genannt werden und damit auch ein Zeichen setzen.

Elisabeth Lindhorst, Marke