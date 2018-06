Luchsbestand in Maßen halten

Es ist schön zu erfahren, dass der Luchs jetzt auch im Solling heimisch geworden ist. Ein schönes Tier, aber es gehört nicht in die offene Natur.

Nachweislich sind in den letzten zehn Jahren der Rehbestand im Südharz, die Mufflons im Oberharz, Hasen, Kleinwild und Wildkatzen sehr stark zurückgegangen. Wie ich schon vor 15 Jahren mehrmals gewarnt habe, wenn man ein Wildtier wieder auswildert, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass solch ein „Fleischfressendes Tier“ viel viel Nahrung braucht.

Jetzt, nach der Eingewöhnungszeit des Luchses hier bei uns im Harz, schreien die Naturschützer, dass der Wildkatzenbestand derb zurückgegangen ist, wieso wohl. Eigentlich müssten die Luchsexperten im Harz wohl wissen, wer der Übeltäter ist: Nicht der Mensch oder der Jäger, sondern der Luchs. Auch Versteckmöglichkeiten für kleine Wildtiere gibt es kaum noch, da der Waldbestand in den letzten Jahren so ausgelichtet worden ist, dass man Hunderte von Metern hindurch schauen kann. Falsche Naturschutzpolitik? So sind ja auch die Projekte Auerhahn und Rebhuhn unglücklich gescheitert.

Wildkatzen und Kleintiere schützen, heißt den Luchsbestand in Maßen zu halten.