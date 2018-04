50 Prozent der Planungssumme benötigt

Anfang des Jahres ist der neue Geschäftsführer der Wibo vorgestellt worden, der als Ingenieur in Lösungen denkt, der das Aloha zur „Herzensangelegenheit“ machen wollte, so dass der sanierte „Leuchtturm heller leuchten sollte“ als zuvor – synonym wohl für gesteigerte Besucherzahlen –, der in Südostasien verblüfft feststellte, dass man „mit geringen Mitteln, aber großer Kreativität viel leisten könne“.

Ich teile seine Ansicht und möchte noch mal auf die Sanierung des Bades Gliesmarode hinweisen: Die ursprüngliche Planungssumme der Stadt Braunschweig wurde vom privaten Bauherren zu ca. 50 Prozent benötigt. Dies wurde im Wesentlichen dadurch erreicht, dass letztlich ein anderes Architektenbüro beauftragt wurde, welches tatsächlich kreativ plante, u.a. durch Einbeziehung der Technischen Universität für technische Lösungen.