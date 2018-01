Das „Friss-oder-stirb“-Prinzip der Terminservicestellen wird hier als eine Schikane dargestellt, die es nicht ist.

Werden die Terminservicestellen in Anspruch genommen, heißt das, die Wunschtermine beim Wunschfacharzt des Patienten sind für die nächsten Wochen bereits an andere Patienten vergeben (sonst hätte der Patient selbst einen Termin vereinbaren können). Die Terminservicestelle hat dann das gleiche Problem wie die Arzthelferin in der Wunschfacharztpraxis: Was soll sie tun?

Den Patienten, die bereits vor Monaten die Termine vereinbart haben, absagen, um neue Termine zu schaffen? Termine an mehrere Patienten gleichzeitig vergeben? Den Facharzt klonen, damit er sich in mehreren Behandlungsräumen gleichzeitig aufhalten kann? Das Raum-Zeit-Kontinuum aufheben, damit seine Zeit dehnbar wird?

Ich kenne keinen Arzt, der aus Faulheit oder Bosheit Patienten Termine vorenthält. Eine gute medizinische Behandlung kostet Zeit, und auch der beste Arzt kann eben nur eine bestimmte Anzahl an Patienten pro Tag gewissenhaft behandeln (alles andere wäre sicher nicht im Sinne der Patienten).

Diese Tatsache kann keine Terminservicestelle ändern und auch keine gesetzlich erzwungene „Facharzttermingarantie“.