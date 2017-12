50-Meter-Becken in Freibad hat für Bürger Priorität

Ergebnis: 3 Personen haben für Pommes-Mayo gestimmt, lediglich 5 für Currywurst. Spaß beiseite! Was soll die Veröffentlichung der Ergebnisse der Kundenbefragung zu den Aloha-Konzepten jetzt, nachdem die bisherigen Pläne längst „vom Tisch“ sind? Die Ergebnisse der Befragung sind doch scheinbar für den Papierkorb, da die Konzepte, zu denen man seine Stimme abgeben konnte, zu kostspielig waren (30 Mio. Euro) und daher nicht weiter verfolgt werden?! Es spielt keine Rolle mehr, für welche Variante, die meisten Kunden gestimmt haben! Ungeachtet dieser Tatsachen wird aber auch hier erneut deutlich, dass der überwiegende Teil der Stimmen den Erhalt des Freibades mit seinem 50-Meter-Becken fordert!

Aber um die Pommes noch einmal aufzugreifen: Im HK-Artikel wird erwähnt, die Aloha-Kunden wünschten spannendere Rutschen (7 Stimmen), mehr Liegen (1 Stimme) oder mehr Massagedüsen (1 Stimme), doch zeigt die geringe Anzahl der Stimmabgaben, wie wenig repräsentativ diese Wünsche von Einzelnen sind. Repräsentativ ist allerdings das Ergebnis der Unterschriften-Aktion zum Erhalt der derzeitigen Fläche des Schwimmerbeckens im Freibad, die engagierte Bürger organisiert hatten (der HK berichtete): Über 2 500 Unterschriften wurden im Sommer an die Verantwortlichen übergeben (Bürger unterzeichneten mit ihrem Namen!). Ungefähr 150 Nachzügler-Unterschriften werden zusätzlich in der kommenden Ratssitzung als Nachtrag überreicht. Das ist ein wirklich repräsentatives Ergebnis, das den Bürgerwillen widerspiegelt! Wie Herr Paetzold richtig in seinem Kommentar (13.12.2017) im HK schreibt, sollte bei einer Investition in einer Höhe von 15 Mio. Euro für eine öffentliche Einrichtung der Bürgerwille einbezogen werden! Worin der Bürgerwille besteht, sollte mittlerweile klar sein: der Erhalt des 50-Meter-Beckens!

Ein Neubau würde diesen Wunsch gefährden, denn wohin würde ein kompletter Neubau platziert werden? Zu befürchten ist auf die Fläche des Freibades, aber das wünscht keiner!