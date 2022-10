Wo ist unser Interview?

Im Schatten des Krieges wächst ein Thema gerade fast unbemerkt: Es kommen wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Auch die Zahl derer, die in Niedersachsen verteilt werden müssen, ist größer geworden – und so beschäftigt sich die Göttinger Kommunalpolitik damit. Anlass genug für unsere Zeitung, darüber zu berichten. Der Krieg ist schon acht Monate alt.

Wir haben uns gefragt: Wie kommt der Landkreis mit den ankommenden Menschen aus der Ukraine klar? Reichen die Finanzmittel, gibt es genug Unterbringungen? Also vereinbarten wir ein Gespräch mit der Verwaltung.

Eigentlich sollte das Interview schon in der Zeitung stehen. Am Dienstag wurde es zur Autorisierung an den Landkreis geschickt, eine deutsche Eigenart, andernorts müssen Interviews nicht freigegeben werden. Hier ist es Verhandlungssache. Manchmal hilft es, Missverständnisse zu vermeiden. Wenn jemand Gesagtes aber dem Inhalt nach verändert, wird es nicht gedruckt. Eine Zensur findet nicht statt.

In diesem Fall war eine rasche Freigabe verabredet, wenn nicht Dienstagabend, dann „ggf. morgen“, hieß es. Später heißt es: Änderungen notwendig, wir melden uns. Mittwoch aber nichts, wir müssen nachfragen. Viel los, keine Zeit, es ist Kreistagssitzung – wir haben Verständnis.

Dann aber Donnerstag! Wieder keine Nachricht, wieder müssen wir nachfragen. Der Kontext des Interviews sei nicht klar, man mache sich Sorgen, das manche Aussage dann missverständlich sei. Wichtig zu wissen: Der Kontext ist niemals Teil einer Autorisierung. Überschrift, Einleitung, Bild – das geht die Interviewten nichts an. Sie dürfen ihre Antworten auf Richtigkeit überprüfen. Nicht mehr, nicht weniger.

Erneut werden wir vertröstet. Es sei ein sensibles Thema, die nötige Sorgfalt sei wichtig. Da sind wir uns einig. Wenn der Terminkalender es nicht erlaubt, darf eine Freigabe länger dauern. Dann weist man darauf hin und schlägt eine Frist vor. Bis jetzt wissen wir nicht, wann mit einer Rückmeldung zu rechnen ist. Es wirkt wie Hinhalten.