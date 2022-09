Situation der Vereine: Wandeln oder weichen

Deutschland, das Land der Vereine: Kaum sonst gibt es so viele derartige Zusammenschlüsse, die Wurzeln des Vereinslebens gehen zurück bis ins 18. Jahrhundert. Damals waren es Assoziationen oder Gesellschaften und trugen für die damaligen Verhältnisse revolutionäre Züge, denn die Menschen organisierten sich unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand und verfolgten gemeinsame Interessen. Das war nicht selbstverständlich.

Und heute? Wohin man hört haben Vereine mit Problemen zu kämpfen, schlecht besuchte Versammlungen, Mitgliederschwund, unbesetzte Vorstandsposten, immer öfter Zusammenschlüsse und Auflösung, und das nicht erst nach Corona. Da ist der Kur- und Touristikverein wahrlich kein Einzelfall.

Die bislang tragenden Säulen des Ehrenamtes sind in die Jahre gekommen, bei jüngeren Mitgliedern fehlt aufgrund massiver beruflicher Anforderungen und anderer Herausforderungen im Alltag oft die Flexibilität für ein Ehrenamt, das zudem mit großer Verantwortung verbunden ist. Überalterung bei den Mitglieder heißt dann auch Überalterung der Vereinsstrukturen.

Ist das Vereinsleben also noch zukunftsfähig? Ich denke schon, wenn es modernisiert wird. Und da spielen für die Zivilgesellschaft wichtige Themen eine Rolle, Bürger- und Verbraucherinteressen zu Beispiel, Kultur und Bildung, Fitness und Gesundheit. Sterben wird das Vereinsleben also nicht, aber es wandelt sich, wie so vieles. Und manch Althergebrachtes muss da auf der Strecke bleiben.