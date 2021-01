Live-Diskussion: Die Einwohner gut informiert

Die live im Internet übertragene Podiumsdiskussion zum Fusionsvorhaben der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried war, wie ich finde, ein Erfolg: Besser ging es unter den Umständen – mit Corona-Einschränkungen und Absagen von Fusionsgegnern – nicht. Das sahen wohl auch die Zuschauer so: Selbst am Ende gegen 20.45 Uhr am Donnerstag verfolgten noch knapp 200 „User“ die Übertragung, 250 waren annährend über die ganzen zwei Stunden online. Rund 40 Zuschauer tauschten sich parallel im Chat aus oder stellten dort Fragen an die sechs Teilnehmer der Informationsveranstaltung. Es hätten acht sein sollen, aber die beiden eingeladenen Vertreter der Bürgerbegehren wollten sich keinen Fragen stellen. So blieben zwei Stühle leer.

Der Beginn verzögerte sich zwar um ein paar Minuten, weil eine Einschränkung der verwendeten Videoplattform Probleme machte. Aber ansonsten war es eine gute Umsetzung mit tollem Bild und Ton. Die „User“ bekamen die Fakten nicht stur vorgetragen, bei der Diskussion wurden Argumente und Gegenargumente vielmehr in lockeren Gesprächen behandelt. Eingeblendete Videos etwa von befragten Einwohnern sowie Grafiken ergänzten das Angebot. Bleibt zu hoffen, dass sich der Aufwand lohnte. Die Einwohner dürften sich wohl gut informiert fühlen.