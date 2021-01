Altes Rathaus: Inwertsetzung ist ein Muss

„Unbestritten ist, dass die Inwertsetzung des Traditionsgebäudes in Osterode sein muss.“

Ja, es ist schon ein Kreuz mit den alten "Kisten", gerade wenn sie im Auftrag des Herrn, hier der Verwaltung, ihre hochoffiziellen Funktionen erfüllen müssen. Denkmalgeschützte Gebäude, gerade wenn sie so alt sind und modernisiert werden, sind oft das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Da ist der Brandschutz im durchregulierten Deutschland ganz vorn mit dabei. Ob nun das Alte Rathaus ein solch unkalkulierbarer Kostenfaktor ist, bleibt noch offen. Teuer aber wird es in jedem Fall, zum Glück gibt es Fördermittel.

Unbestritten ist, dass die Inwertsetzung des Traditionsgebäudes aus der Zeit nach dem großen Stadtbrand und aufgericht auf mittelalterlichem Gewölbe, sein muss und sicher fortgeschrieben wird, allein aus der Verpflichtung zur Bauhistorie der Stadt. Sowohl die Außenarbeiten mit der Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden an der Treppe, die unbehandelt die Bausubstanz weiter schädigen, als auch der nun geschobene Innenausbau, sind dringend geboten. Toiletten im Keller des Restaurants gehen gar nicht, Barrierefreiheit ist ein Muss für einen erfolgreichen Weiterbetrieb in den nächsten Jahren. Altes Rathaus und Ratskeller: Freuen wir uns, dass es sie noch gibt, denn das Gebäude ist ein bauhistorisches Kleinod. Zu viel Erhaltenswertes ist in Osterode im Lauf der Zeit schon verschwunden.