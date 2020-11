Sösetalsperre: Sanierung der Vorsperre wird dauern

Na, ist doch schick geworden, das Unterwasserbecken mit seinen technischen Einrichtungen. Der bei Spaziergängern beliebte Damm ist wieder offen und der bislang so trostlose Anblick auf den schlammbedeckten Grund des Beckens ist bald Geschichte. Viele Millionen Euro haben die Harzwasserwerke in die Ertüchtigung investiert, letztlich zum Nutzen aller. Wenn jetzt noch die Mauersegler, die in großer Zahl an dem abgerissenen Bauwerk brüteten, die ihnen zur Verfügung gestellten neuen Nistplätze annehmen und beziehen, ist alles gut.

Alles gut? Wohl nicht ganz, zumindest nicht für die Menschen in Riefensbeek-Kamschlacken, denen durch die geplante Erneuerung des Vorsperrendamms die weitgehende Isolation droht. Eineinhalb Jahre hat die Sanierung des Unterwasserbeckens gedauert. Das Projekt Vorstau aber ist eine andere Nummer, und man mag erahnen wie lange die Arbeiten dort dauern werden. Wahrlich keine guten Aussichten für die Bergdorfbewohner.