Verkehrs-Infrastruktur wird besser

Die B243 ist die verkehrstechnische Pulsschlagader im Südharz. Und der Verkehr, der durch die Region rauscht, hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Davon können auf westlicher Seite insbesondere die Einwohner in Barbis und Osterhagen berichten, deren Leben seit der Freigabe der B243n deutlich ruhiger geworden ist. Berechtigterweise hoffen auch die Menschen in Tettenborn, Mackenrode, oder Holbach auf ähnliche Effekte, wenn dort die entsprechenden Ortsumgehungen fertig sind.

Der Spatenstich für die Ortsumgehungen zwischen Mackenrode und Großwechsungen ist aber nicht nur für die Anwohner der anliegenden Ortschaften ein wichtiges und gutes Signal, sondern für die gesamte Region. Mit jedem Kilometer, der mehr hin in Richtung Autobahn 38 fertiggestellt wird, wird die gesamte Infrastruktur noch einmal deutlich aufgewertet. Gerade im Südharz darf man nicht vergessen, dass immer mehr in erreichbare Nähe der Zustand kommt, dass man an der Branntweinseiche auf die B 243 auffährt und dann durchfahren kann bis hin zur A 38 – und damit auf schnellstem Weg nach Leipzig oder hin zu anderen Großstädten. Der immer näher kommende Lückenschluss dürfte somit sogar ein Argument sein für die Wirtschaft, sich in der Region anzusiedeln. Denn mit den in ein paar Jahren zur Verfügung stehenden Anbindungen könnten die Unternehmen von der Mitte Deutschlands aus schnell und einfach operieren. Was meiner Ansicht nun für die Region noch fehlt, ist eine Ortsumgehung Herzberg beziehungsweise Gieboldehausen. Schafft man es auch noch diese zu bauen, ist der Weg in Richtung Göttingen in einer echten Rekordzeit zu absolvieren.