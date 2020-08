Müll selbst einsammeln

Was liegt näher, als sich an den derzeit heißen Sommertagen Abkühlung in einem Badesee in der hiesigen Umgebung zu suchen. Ob mit der Familie oder Freunden – da wird nicht nur geschwommen, sondern auch gepicknickt, gespielt und gebadet. Das macht einfach Spaß.

Doch bei manchen Sachen hört der Spaß dann auf: Warum müssen so viele Leute ihren Müll hinterlassen? Ich kann das nicht verstehen. Seinen Dreck selbst wieder einzusammeln, ist doch nun wirklich nicht schwierig. Da pflichte ich Michael Rudolph von den Landesforsten auf jeden Fall bei.

Und dass, wie er sagt, aufgestellte Mülleimer das Problem nicht verringern, sondern häufig sogar noch verschlimmern würden, ist einfach unfassbar. Warum glauben manche Menschen, nur weil diese dann regelmäßig geleert werden müssen, sei das eine Einladung ihren Sperrmüll dazu zu stellen? Eigentlich ist das doch ziemlich dämlich. Den sperrigen Abfall müssen sie ja meist erst in ihr Auto laden. Kann die Fahrt dann nicht gleich zum Recyclinghof gehen?

Zu allem Überfluss wird beim Ausflug gern auch mal ein illegales Lagerfeuer gemacht oder im von der Hitze ausgetrockneten Wald schnell mal eine Kippe geraucht. Wenn der Wald dann brennt, ist das Geschrei groß. Wieder ein großes Stück Natur zerstört. Welches Leid sie zudem den tierischen Waldbewohnern antun könnten, darüber denken sowohl Zündler als auch andere Umweltsünderwohl auch nicht nach. Wenn Tiere – wie etwa viele Störche – durch gefressene Gummibänder, die ja an Würmer erinnern, sterben, ist das auch eine große Quälerei.

Ach ja, hinkommen muss man zum See ja auch. Häufig mit dem Auto. Und da wird alles zugeparkt. Erst kürzlich kam die Hilfe wegen zugeparkter Wege für einen verunglückten 17-Jährigen an einem Badesee zu spät. Keiner möchte, dass ihm selbst oder einem Angehörigen so etwas geschieht.