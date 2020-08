Thema Senegal: Den Eine-Welt-Gedanke pflegen

Corona macht zweifellos vieles schwierig, und so musste der Besuch der senegalesischen Delegation im Sommer ausfallen. Jetzt ist es wichtig, den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten, den Schwung, den der Austausch auf wesentlichen Ebenen genommen hat, nicht herauszunehmen.

Sicher: Vieles läuft im Senegal anders als bei uns, eine engere Kooperation ist aus politischen und gesellschaftsstrukturellen Vorgaben nicht unproblematisch. Aber: Was zählt ist für mich der Eine-Welt-Gedanke, der in Klimaschutz und Klimafolgenanpassung ungeahnte Bedeutung entfaltet für die Entwicklung unserer Welt. Eigentlich ist es nicht mehr die Zeit für Alleingänge, wenn auch Ignoranz das Handeln vieler Staatenlenker bestimmt und zu größter Sorge Anlass gibt. Dabei bieten Investitionen in klimaneutrale Infrastruktur große Impulse für die Wirtschaft, will man es auf das Kaufmännische reduzieren. Klimaschutz muss endlich globale Wirkung entfalten, sonst übernehmen Kinder und Kindeskinder ein schwieriges Erbe mit weit größeren Wanderbewegungen als jene, die rechtskonservative Parteien jetzt umtreiben.

Osterode sorgt sich um seinen Stadtwald. Da haben wir ihn, den Klimawandel, direkt vor der Haustür. Hier arbeiten auf unterster Ebene Osterode und Kaolack vorbildlich zusammen und können doch nicht mehr aussenden als positive Signale. Doch immerhin: Es ist, und da gibt es viele ermutigende Beispiele, der Beginn des Umdenkens im Sinne globalen Handelns zum Nutzen der Weltengemeinschaft.