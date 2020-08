Die Konzertreihe „Musik auf den Stufen“ vor der Nicolaikirche ist so eine tolle Idee, das Ganze – die Musik, die Atmosphäre an einem Sommerabend unter den Bäumen – wirkt so stimmig, dass man sich fragt, warum es das erst seit vier Wochen gibt. Ich habe jedenfalls seit Monaten Livemusik schmerzlich vermisst und den Auftritt des Trios sehr genossen.

Bei all der Not, den Ängsten und Sorgen, die die Corona-Krise bedeutet, bringt die schwierige Situation doch auch manch schöne Ereignisse hervor, etwa wenn sich Menschen zusammenfinden, eine künstlerische Darbietung genießen und so auch unsere Kultur am Leben erhalten.

Ich hoffe jedenfalls, dass sich dieses schöne Format fest etablieren kann und vielleicht eine dauerhafte Einrichtung wird, jedenfalls solange das Wetter mitspielt. Bei den Zuhörern kommt es offenkundig sehr gut an. Und ich bin sicher, es finden sich talentierte Musiker, die bereit sind, dort aufzutreten, auch ohne Gage, einfach zur Freude ihres Publikums.