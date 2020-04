Das wird ein anderes Osterfest

Ostern steht vor der Tür: Morgen Karfreitag, dann folgen Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag. Zweifellos ein anderes Osterfest als all die Jahre zuvor, auch wenn Kirchen trotz der Corona-Krise zu Ostern jetzt doch zum stillen Gebet geöffnet werden dürfen. Diese kurzfristige Entscheidung des Krisenstabs des Landes Niedersachsen mag manch Gläubigem ein Trost sein. Und statt der gewohnten Gottesdienste und Andachten an Karfreitag und Ostern werden diese meist digital angeboten. Denn der uns verordnete Rückzug ins Häuslich-Private prägt unverändert unser Leben: Kontaktbeschränkungen, Hygienevorschriften und Verhaltensmaßregeln gelten weiterhin. Bitte halten Sie sich daran. Auch wenn uns die momentane Begrenztheit unserer Möglichkeiten im alltäglichen Leben insbesondere an den bevorstehenden Feiertagen sicherlich noch bewusster aufgezeigt werden wird als ohnehin schon.

