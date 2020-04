Die Sperre muss man ernst nehmen

Eine Pandemie kennt keine Feiertage“ – mit diesem Satz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwochabend verdeutlicht, dass sich wegen der Corona-Krise auch das Osterfest in diesem Jahr entscheidend verändern wird. In diesem Zusammenhang bat die Regierungschefin alle Bürger darum, im Rahmen der bevorstehenden Feiertage auf private Reisen zu verzichten und auch keine Verwandtschaftsbesuche zu unternehmen. Zudem würde die Kontaktsperre bis mindestens zum 19. April beibehalten.

Nahezu zeitgleich hat auch die EU-Kommission an die Bürger in ganz Europa appelliert, bei den Schutzmaßnahmen vor einer Corona-Infektion nicht nachzulassen. Die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen habe sich innerhalb einer Woche verdoppelt, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der Funke Mediengruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört. Der effizienteste Schutz sei, Kontakte mit anderen zu vermeiden und zu Hause zu bleiben. „Ich möchte wirklich alle Bürger in ganz Europa dringend auffordern, solche Anweisungen äußerst ernst zu nehmen“, sagte Kyriakides. „Zuhause bleiben heißt Leben retten“.

Wir haben auf unseren Lokalseiten bereits vor zwei Wochen unsere Leser darum gebeten, auf soziale Kontakte weitestgehend zu verzichten. Unseren bekannten Appell „Wir bleiben zuhause“ möchten wir aufgrund des aktuellen Bezugs an dieser Stelle aber nochmals wiederholen; ebenso wie unsere Warnung vor der Verbreitung sogenannter Fake News, also Falschmeldungen. Auch davor warnt jetzt die EU.