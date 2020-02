Wegwerfmentalität ist asozial und abstoßend

„Doch was kann man dagegen tun? Konsequentes Anzeigen bei Entdeckung und schmerzhafte Strafen für die Verursacher wären eine Idee.“

Ich kann den Ärger und auch das Unverständnis von Jörg Fischer gut nachvollziehen: Warum Menschen ihren Müll einfach in den Fluss werfen – warum Menschen überhaupt ihren Abfall in der freien Natur oder auch nur auf der Straße fallen lassen, ist mir ein Rätsel. Diese gedankenlose Wegwerfmentalität muss eigentlich jeden, der ein wenig Verstand und Verantwortungsgefühl hat, wütend und traurig und fassungslos machen. Asozial und abstoßend, das ist die richtige Beschreibung für das Verhalten dieser Menschen, die sich so ihres Unrats entledigen.

Doch was kann man dagegen tun? Konsequentes Anzeigen bei Entdeckung und schmerzhafte Strafen für die Verursacher wären eine Idee. Aber ob sich damit das Problem wirklich lösen lässt? Ich habe wenig Hoffnung, dass Appelle der Einsicht bei solchen Idioten etwas bringen. So bleibt nur noch die Sisyphos-Arbeit von Naturfreunden wie Jörg Fischer, den Müll regelmäßig einzusammeln. Und zwar nicht nur an den obligatorischen „Umwelttagen“ im Frühjahr, sondern durchgehend. Vielleicht finden sich ja weitere Pöhlder, die sich engagieren und ihm helfen.