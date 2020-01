Politik auf Pump ist keine Zukunftsoption

Haushaltsberatungen sind nie leicht: Wünsche oder Pläne übersteigen oftmals das, was an finanziellen Mitteln in einer Kommune vorhanden ist. Für die Mitglieder des Gemeinderates Walkenried ist die Aufgabe für den Haushalt 2020 aber besonders prekär, schwebt doch gleich über dem Kurhaus Wieda und dem Freibad Zorge das Damoklesschwert.

Schafft man es nicht, die finanziellen Mittel für notwendige Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in diesem Jahr bereitzustellen, erlischt Ende des Jahres die Nutzungserlaubnis für das Gebäude in Wieda und dem Freibad Zorge droht im Frühjahr 2021 das Aus.

Eins steht fest: alles auf Pump mit Krediten zu finanzieren ist dabei keine Option – weder aufgrund des Stabilisierungshilfevertrags, noch im Zuge einer zukunftsorientierten Politik. Mehr denn je gilt es, den Blick darauf zu richten, was machbar ist – und was eben nicht. Zu lange war in der Vergangenheit die Nachhaltigkeit nicht im Blick, die bittere Zeche muss heute dafür gezahlt werden.