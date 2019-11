Glücklich oder norddeutsch nüchtern

Jetzt ist es offiziell, uns geht es gut in Südniedersachsen, wir fühlen uns, glaubt man dem Glücksatlas, wohl in unserer Haut, verdienen genug in attraktiven Jobs, vollziehen im Eigenheim ein trautes Familienleben mit 1,62 Kindern, die Luft ist sauber, die Straßen sind sicher. Alles gut also?...