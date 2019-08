Der Hexentrail ist etwas für die Region

Erinnert sich noch jemand an den Oxfam Trailwalker? Viermal fand der Spendenlauf rund um Osterode statt, 2013 das letzte Mal. Wirklich vermisst wird die Veranstaltung an der Söse nicht, und das aus gutem Grund: Mit dem Harzer Hexentrail ist ein Spendenlauf in die Fußstapfen des Trailwalkers...