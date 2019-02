Wir können Leben spenden

„Eine Stammzellenspende ist ein Geschenk, das jeder, der dazu gesundheitlich in der Lage ist, geben sollte.“

Ich glaube, es ist ein wunderbares Gefühl, einem anderen Menschen das Leben retten zu können. Doch wenn man sich nicht gerade berufen fühlt, anderen Menschen in Notlagen zu helfen, wie es etwa Feuerwehrleute oder Sanitäter tun, kommt man ja im Alltag zum Glück nur sehr selten in eine Situation, in der sich diese Gelegenheit bietet. Und natürlich kann es dann eine große Herausforderung sein.

Aber es gibt durchaus einige Möglichkeiten, wie jeder ganz durchschnittliche Mensch sich bewusst dafür entscheiden kann, anderen das Leben zu retten, ganz ohne ein mutiger Held zu sein: Durch das Spenden von Organen oder Stammzellen. Für einen kranken Menschen kann eine solche Spende die Rettung sein.

Die Regelungen zur Organspende werden ja intensiv diskutiert. Es gibt viele Menschen, die Angst davor haben, was ich verstehen kann. Doch ich halte es für außerordentlich wichtig, sich dazu bereitzuerklären. Aber eine Stammzellenspende, wie der Gittelder Andreas Wiedemann beschreibt, ist ein lebensrettendes Geschenk, das jeder, der dazu gesundheitlich in der Lage ist, geben sollte.