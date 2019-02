Bindung zur Region

Es tut immer weh, wenn der Verbraucher gerade bei der Grundversorgung bluten muss. So hebt die Harz Energie zum März die Preise für Erdgas an, das Leben wird mal wieder teurer, und Einfluss nehmen auf die Entwicklung kann der Kunde nur begrenzt. Halten wir dem Unternehmen zugute, dass die Erdgaspreise zuvor über Jahre stabil geblieben sind oder gar gesenkt wurden. Bewerten muss die Hintergründe jeder für sich und die Marktlage einschätzen, ob eine Anhebung derzeit wirklich nötig ist.

Ein gutes Signal aber, dass sich der Versorger über sein rein wirtschaftliches Interesse den Menschen vor Ort verpflichtet fühlt, sind die Spendengelder, die regelmäßig fließen. „Klappern gehört zum Handwerk“ oder „Tue Gutes und rede darüber“: Diese Leitsätze gehören untrennbar zur Unternehmensphilosophie, nur um letztlich gut dazustehen, könnte man unken. Stimmt! Aber mindert das den Wert derartigen Engagements?

Ich meine nein. Gerade gehen wieder 9.000 Euro an die Tafeln der Region, Geld, das dort eingesetzt wird, wo es dringend gebraucht wird und so die wichtige Tafelarbeit handfest unterstützt. Das ist ebenso eine tolle Sache wie der Ehrenamtsfonds, ausgestattet mit einer namhaften Summe, mit dem der großen Stärke unserer ländlichen Region Rechnung getragen wird und Ehrenamtliche, die sich dort einsetzen, gewürdigt werden.

Es sei zudem an die jährlichen Millionen aus Einnahmen der Harz Energie erinnert, mit denen die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode arbeiten können und so mit ihren Einrichtungen sogenannte weiche Standortfaktoren finanzieren. Davon haben alle was. So fließt auf mannigfachen Wegen Geld zurück in die Region.

Sicher: Der Blick auf die Abrechnung im kommenden Jahr wird den Gaskunden verständlicherweise kaum begeistern. Vielleicht aber stimmt ihn die konstante Präsenz des Versorgers im Reigen einer zusammenschmelzenden Gemeinde an Förderern milder, vor dem Hintergrund, dass anderen wirtschaftenden Unternehmen der regionale Bezug mehr und mehr flöten geht mit den entsprechenden Konsequenzen.