Sich früh Hilfe suchen

Demenz – ein Leiden, das in jedem Jahr weit mehr als 100.000 Menschen befällt. Wenn sich das Wesen der Erkrankten verändert, ändert sich das ganze Leben. Das ist auch für Angehörige oft schmerzhaft und schwer zu akzeptieren. Was also tun, wenn Vater oder Mutter die ersten Symptome ignoriert, gar...