Kultur gleich vor der Tür

Schloss Neuschwanstein in Bayern, die Barbarossahöhle in Thüringen, Zeche Zollverein in Nordrhein-Westfalen: Deutschland hat kulturell schon einiges zu bieten. Oft vergessen wir bei der Planung für unseren nächsten musealen Ausflug aber den Blick direkt vor die Haustüre, denn unsere Region kann...