Schnäppchenjagd im Einkaufsmarkt: Leider schon ausverkauft

So richtig entziehen kann man sich den bunten Werbeblättchen mit ihrer Angebotsvielfalt eigentlich nicht. Sind ja auch dafür gemacht! Vielmehr noch: Sie entwickeln zuweilen eine gewisse Magie, zwingen geradezu zum munteren Durchblättern und lassen den potenziellen Kunden, ja man kann schon sagen, auf eine Art Schnäppchenjagd gehen. Und was es da alles gibt mittlerweile bei den Discountern und Lebensmittelmärkten, ist schon abenteuerlich. Und manchmal scheinen echte „Perlen“ unter dem Feilgebotenen zu sein, die geradezu zum Aufbruch zwingen. Ab wann gilt das Angebot? Von heute an, dann nichts wie los.

Ätsch!

Es wäre so schön, stellte sich zuweilen nicht ein gewissen Phänomen ein, das die Kauflaune sichtlich trübt und bei besonders günstigen Produkten ins Auge fällt. „Das tut mir leid, schon ausverkauft“, versichert die nette Verkäuferin nach erfolgloser Nachsuche des Kunden zwischen den Regalen glaubhaft. Ausverkauft? Ist doch gerade mal halb neun. Gerne sind Schnäppchen noch nicht ausgepackt, sind noch im Lager, kommen erst später, morgen, vielleicht übermorgen, sind angeblich nur per Internetbestellung erhältlich oder in dieser Filiale gar nicht verfügbar. Ätsch!

Aber wenn man schonmal da ist…

Aber egal, die Fahrt ist gemacht, die Zeit drangegeben, der Drops sozusagen gelutscht, und wenn man schonmal im Laden ist, landet dann doch das eine oder andere im Einkaufswagen. Und so hat sich der Besuch dann doch noch gelohnt. Vor allem für das Unternehmen. Und statt seine Lehren draus zu ziehen, blättert man munter weiter in Seiten verheißungsvoller Angebote und hofft wie ein Lottospieler auf ein erfolgreiches nächstes Mal.