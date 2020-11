Diesmal eine gute Nachricht: Nachdem vor gut einer Woche, also am 20. November, weit vor dem Winteranfang im Oberharz völlig überraschend und unerwartet Schnee gefallen sein soll, wie gemeldet, wird für Weihnachten, also die Feiertage nach dem eigentlichen Winteranfang, Entwarnung gegeben – zumindest was die weiße Pracht in unserer Region angeht. Und das schon heute, gut vier Wochen vor dem Fest.

Warum ich das schreibe? Nun, die Menschen fragen sich dieser Tage nicht nur, wann sie wo wen aus der Familie oder aus wie vielen fremden Haushalten bezogen auf das Lebensalter in den eigenen vier Wänden für wie viele Tage (bis nach Weihnachten oder auch über Silvester) treffen dürfen, sondern sie fragen auch nach dem Weihnachtswetter in diesem vom Corona-Virus total beherrschten Jahr 2020. Wird es weiß oder bleibt es grün? Das scheint die wohl alles entscheidende Frage zu sein. Und wieder lautet die Antwort: Nichts Genaues weiß man nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ließe sich natürlich noch nichts Genaues zum Wetter an den Feiertagen sagen, aber die Statistik sei für alle, die Schnee lieben, leider eindeutig, wissen die Meteorologen von Wetter-Online. Im deutschen Flachland sei nur in 10 bis 20 Prozent der Fälle mit einer verschneiten Landschaft an Weihnachten zu rechnen. In unserer Region wird es an Weihnachten vermutlich also grün statt weiß. Es sei denn, es kommt wieder zu einer Schneekatastrophe wie vor gut einer Woche – dann aber nicht nur im Oberharz, sondern auch bei uns weiter unten.