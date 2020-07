Am Donnerstag begannen die Sommerferien. Wegen der Corona-Pandemie brachte das zweite Schulhalbjahr für Schüler, Lehrkräfte und Eltern jede Menge Aufregung mit sich. So wurde mangelnder Präsenzunterricht mit Homeschooling kompensiert – eine neue Art des Lernens. Insofern freuen sich jetzt viele Kinder und Eltern auf den ersehnten Urlaub, der in diesem Jahr wohl eher mit dem Auto angetreten wird. Leider aber wird vor Antritt der Reise nicht immer das richtige Beladen des Fahrzeugs beachtet.

Damit ein 20 Kilogramm schwerer Koffer bei einem Crash nicht zu einem Geschoss für die Insassen wird, rät der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, vor der Fahrt in den Urlaub das Auto sicher zu beladen. Beispielsweise sollten Koffer, Badeutensilien, Lebensmittel oder Campingartikel keinesfalls wahllos in den Kofferraum gestapelt, sondern sorgfältig verstaut werden: Schwere Gegenstände nach unten und nur leichte Sachen nach oben legen, empfiehlt der Club. Ein stabiles Laderaumgitter oder Netz sollte angebracht werden, wenn über die Höhe der Rücksitzlehne geladen wird. Und sollten sich unter dem Kofferraumboden wichtige Dinge wie Warnwesten, Verbandskasten und Warndreieck befinden, empfiehlt der ADAC, diese vor dem Beladen an einem leichter zugänglichen Ort zu verstauen, damit sie im Notfall griffbereit sind. Na dann: Gute Fahrt in den Urlaub und eine schöne Ferienzeit.