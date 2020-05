Bitte verhalten Sie sich verantwortungsbewusst

Schon am Himmelfahrtswochenende gab es auf den Autobahnen lebhaften Feiertagsverkehr, und doch waren es laut ADAC in Niedersachsen weniger als halb so viele Staus wie im Vorjahr. Das dürfte sich zu Pfingsten ändern. Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen Reisen durch ganz Deutschland möglich, dazu bietet sich das verlängerte Wochenende geradezu an. Zudem wird das Frühlingswetter zahlreiche Kurzurlauber in den Harz locken. So wird es wohl nicht nur auf den Autobahnen sehr voll, sondern auch auf Campingplätzen, in Hotels und Restaurants. Jetzt wird es darauf ankommen zu beweisen, dass wir trotz der Lockerungen den Mindestabstand verlässlich einhalten, uns verantwortungsbewusst verhalten und rücksichtsvoll handeln, um einen Anstieg an Neuinfektionen unbedingt zu vermeiden.

