Frühlingsbeginn – von wegen

Möglicherweise erwarten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, an dieser Stelle der heutigen Ausgabe einen weiteren Beitrag zum aktuell beherrschenden Thema „Corona-Virus“. Aber da müssen wir Sie leider enttäuschen. Wir widmen uns in dieser Kolumne nämlich einem weitaus banaleren Thema, nämlich mal wieder dem Dauerbrenner „Wetter“. Denn das kommt ja dieser Tage recht witzig daher, wenn man es salopp bezeichnen möchte. Außerdem ist am morgigen 1. März meteorologischer Frühlingsbeginn. Frühling – das klingt doch gut, oder!? Gefühlt stellt es sich allerdings anders dar.

So ähnelt das Wetter weiterhin einer Berg- und Talfahrt. Wie der Presseservice von Wetter Online feststellt, soll es sich nach dem Winter-Intermezzo mit Sturm und Schnee erst einmal beruhigen. Dazu strömte mildere Luft ins Land, wodurch die Höchstwerte verbreitet auf zweistellige Werte ansteigen sollen. Nachdem am gestrigen Freitag noch ein paar Flocken rieselten, schien später nach langer Zeit wieder mal die Sonne. Im Tagesverlauf wurde es zunehmend freundlicher. Das Thermometer zeigte Höchstwerte von 6 bis 8 Grad. Am heutigen Samstag soll es laut Wetter Online meist trocken und wolkig werden. Mit einem südwestlichen Wind wird es milder. Am Nachmittag aber steht schon wieder eine Kaltfront vor der Tür, die uns später mit kräftigen Regengüssen und Sturmböen erreichen soll. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte sollen meist 7 bis 11 Grad betragen. Die folgenden Tage verlaufen laut Vorhersage weiterhin recht wechselhaft. Der Himmel soll sich wolkig zeigen, gebietsweise wird es wohl regnen. Mit den Temperaturen geht es wieder nach unten, so Wetter Online. Von wegen Frühlingsbeginn.

Rainer Härtl