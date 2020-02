Miteinander statt gegeneinander

Sind sie nun Vertreter des Volkes oder nicht? Sind sie gewählt, um wichtige Entscheidungen zu treffen – oder traut man ihnen dies nicht mehr zu. Braucht es heute überhaupt noch Kommunalpolitiker? Denn eigentlich ist es ganz einfach: Vor jeder Entscheidung wird schnell ein Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheid gestartet und durchgeführt und schon ist Volkes Wille des Volksvertreters Gesetz. Zugegeben: Es mag etwas ketzerisch klingen, aber aktuell wirkt es so, dass in der Region die Bürgerinnen und Bürger den Vertretern von Verwaltung und Politik jede Kompetenz zum agieren absprechen, ihnen schlechte Absichten unterstellen. Dabei steht eins fest: Es ist absolut richtig und wichtig, dass die Menschen vor Ort sich für die Arbeit von Verwaltung und Politik interessierten. Sie sollen auch konstruktiv kritisieren und wie im Fall der angestrebten Bürgerentscheide zur Südharz-Fusion sich aktiv in ein Thema, das ihnen wichtig ist, einbringen. Vergessen werden darf nicht, dass wir in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie leben. Dies bedeutet, dass Volksvertreter die Entscheidungen treffen. Sicher hat manche dieser Entscheidungen in der Vergangenheit zu einer gewissen Politikverdrossenheit geführt. Im Umkehrschluss kann ich aber auch verstehen, wenn die Kommunalpolitiker Amtsverdrossen werden.

Thorsten Berthold