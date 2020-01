Knallerei mit Augenmaß

Silvesterfeuerwerk – ein Thema, das polarisiert. In der Nacht vom 31. Dezember auf den Neujahrstag pulverten die Deutschen wieder zig Millionen Euro in die Luft. Schließlich hat der Lärm zum Jahreswechsel Tradition: Die Verabschiedung des alten und das Begrüßen des neuen Jahres ist ja Anlass zum Feiern. So knallen und böllern einige, was das Zeug hält; während andere auf die Pyrotechnik verzichten, das dafür nötige Geld sparen oder es wohltätigen Zwecken zukommen lassen.

Inzwischen wird immer intensiver diskutiert, ob das Feuerwerk zu Silvester nicht nur wegen der großen Unfallgefahr, sondern vor allem wegen der Feinstaubbelastung überhaupt noch zeitgemäß ist oder verboten werden sollte. Aber weshalb immer in schwarz oder weiß denken? Vielleicht würde auch in dieser Diskussion ein Kompromiss helfen – beispielsweise zeitlich begrenztes Knallen auf dem Schützenplatz einer Stadt. Gefährlich bleibt das Böllern aber dennoch, schließlich wird mit Schwarzpulver beziehungsweise kleinen Mengen Sprengstoffs hantiert. Was also tun?

Wichtig ist doch eigentlich nur, dass wir alle gut ins neue Jahr kommen. Wer trotzdem knallen möchte, solange es noch nicht untersagt ist, sollte das mit Augenmaß tun. Dann wäre auch seine Sicherheit und die der Mitmenschen gewährleistet. Denn auch Unbeteiligte werden nicht selten verletzt, weil andere sorglos mit Knallkörpern zündeln.

Rainer Härtl