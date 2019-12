Weihnachtsessen lecker wie früher

So, Weihnachten ist überstanden. Jetzt noch Silvester, dann kehrt endlich wieder Ruhe ein. Sätze, die ich am Freitag mehrfach hörte. Seltsam. Ich jedenfalls hatte mich erneut auf die Weihnachtstage gefreut, auf den Besuch der Kinder, die gemeinsamen Stunden voller Besinnlichkeit. Schön, dass uns dieses Familienglück einmal mehr vergönnt war. Mit Liebe hatte ich auch einige kleine Geschenke selbst eingepackt und mich bei der Bescherung gefreut, als die Gaben freudestrahlend aus dem Papier gewickelt und staunend betrachtet wurden. Und zwischendurch blieb mir auch immer einer dieser Momente, wenn Erinnerungen wach werden und man in Gedanken versinkt. So tauchte ich ab in meine Jugend, als Mutter der Familie zu Weihnachten und Silvester stets schlesische Weißwürste servierte. Gut 45 Jahre hatte ich auf dieses traditionelle Essen verzichten müssen, jetzt durfte ich es endlich wieder genießen, so lecker wie damals in Braunschweig. Ein großes Lob an die liebe Köchin.

Rainer Härtl