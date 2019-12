Bitte, seid nett zueinander

"Ein Wort des Dankes mehr als sonst, oder eine liebe Geste für all die Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt oder in der Pafümerie"

Verschwundene Autos, Hilfe nach Stürzen, ein verlorener Rucksack: Immer mehr Leserinnen und Leser beteiligen sich mit ihren Erlebnissen an der Aktion „Seid nett zueinander“ des Braunschweiger Zeitungsverlages. So schildern auf unseren Mantelseiten beispielsweise Ingrid und Hanns Schimpf aus Osterode, wie ihnen ein junger Mann half, nach einer Veranstaltung im Dunkeln ihr Auto wiederzufinden. Und Joachim Pätzmann aus Bad Lauterberg sieht die Serie als Ansporn: „Bitte setzen Sie die Reihe ,Seid nett zueinander’ fort. In der heutigen Zeit, die oft von schlimmen und traurigen Nachrichten geprägt ist, ist es wohltuend solche positiven Berichte zu lesen. Gott sei Dank, dass es noch Menschen gibt, die sich für Mitmenschen, die Hilfe benötigen, selbstlos einsetzen. Für manche sind diese Zeilen vielleicht auch Ansporn, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um bei Bedarf selbst Hilfe zu leisten.“

Ich denke, gerade an den Tagen vor Weihnachten, an denen viele noch gestresster sind als sonst, ist es an der Zeit, nett zueinander zu sein in einer, wie es scheint, immer aggressiver werdenden Gesellschaft. Falls sich keine Gelegenheit zu außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft ergibt, werde ich einfach mit noch mehr Freundlichkeit versuchen, nett zu den Menschen zu sein – und dafür vielleicht sogar ein Lächeln ernten. Lassen Sie es uns einfach mal versuchen, jetzt, in den hektischen Tagen vor dem Fest der Liebe und vor dem Jahreswechsel: Ein Wort des Dankes mehr als sonst, oder eine liebe Geste für all die Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt, an der Tanke oder in der Parfümerie. Es ist nicht schwer, nett zueinander zu sein, man muss es nur wollen.Rainer Härtl