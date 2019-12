Dank auch an die Paketzusteller

Weihnachten ist, wie neulich an dieser Stelle schon erwähnt, immer auch eine Zeit des Dankens, zum Beispiel denjenigen unter uns, die das Fest nicht wirklich feiern können. Zwar sind beispielsweise eine Polizeiwache oder eine Stationszentrale in einer Klinik meist auch mit Gestecken oder Kerzen sowie einem kleinen Weihnachtsbaum geschmückt, dennoch versehen die dort arbeitenden Menschen einen oftmals harten Dienst. Denn während die meisten von uns die Weihnachtsfeiertage bei der Familie verbringen, sind die Beamten der Polizei, sind Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrkameraden, Taxifahrer, Pflegekräfte sowie Flug- und Bahnpersonal auch an den besinnlichen Tagen im Einsatz. Sie verbringen Heiligabend beispielsweise auf der Wache – reagieren, wenn es zu einem Notfall sowie Rettungs- oder Löscheinsatz kommen sollte.

Deshalb sollten wir an diesen Tagen öfter mal an alle denken, die mit ihrem Dienst zum Beispiel unsere Sicherheit gewährleisten und für uns da sind, wenn wir erkranken. Dafür sollten wir dankbar sein. Denn alle, die unermüdlich und selbstlos ihren oftmals anstrengenden Dienst verrichten, zeigen eine enorme Leistung – erst recht an den Feiertagen.

Dank gebührt dieser Tage wohl auch den vielen Paketzustellern, die vor Weihnachten täglich zwischen 8 und 20 Uhr ein Vielfaches der sonst üblichen Menge anliefern müssen. Und die fleißigen Mitarbeiter der Versanddienstleiter bringen nicht nur kleine Päckchen in Buchgröße, sondern auch große und schwere Pakete zu den Haustüren, um sie manchmal wieder mitzunehmen, weil der Besteller nicht angetroffen wird. Und am nächsten Tag versuchen sie es erneut. Vielen Dank. Rainer Härtl