Rolf-Georg Köhler begrüßt mit rund 1.000 Gästen das neue Jahr

Rund 1.000 Gäste hat Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) am Dienstagabend zum Neujahrsempfang der Stadt begrüßt. Zum zweiten Mal traf man sich dazu in der Lokhalle statt in der Stadthalle. „Wir treffen uns hier in der Lokhalle, weil die Stadthalle kernsaniert wird“, sagte Köhler....