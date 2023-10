Osterode. Die Schulferien in Niedersachsen stehen kurz bevor. Auch in diesem Jahr bietet der Harz wieder vielfältige Angebote für junge Menschen. Ein Überblick.

Im Harz gibt es in den Herbstferien viele Freizeitangebote für junge Menschen

für junge Menschen Partys, Workshops oder Tagesausflüge gibt es in Herzberg, Hattorf oder Osterode

Viele Veranstaltungen sind kostenfrei und brauchen keine Anmeldung

Freitag, der 13., steht an. Auf den Tag, der im Aberglauben seit jeher als Unglückstag gilt, wird sich in diesem Jahr besonders gefreut, denn: Es ist der letzte Schultag vor den Ferien. Am Montag, 16. Oktober, beginnen in Niedersachsen die zweiwöchigen Herbstferien.

Und auch dieses Jahr hat der Harz wieder einige Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche im Angebot, in Herzberg, Hattorf oder Osterode – mit einer bunten Mischung aus Partys, Workshops, Tagesausflügen und Veranstaltungen.

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Harz in den Ferien

Los geht es bereits am Freitag, 13. Oktober, mit einer Halloween-Party im Jugendzentrum Herzberg am Harz. Für 13- bis 18-Jährige gibt es „coole Musik, gruselige Atmosphäre sowie alkoholfreie Cocktails und leckere Verpflegung“ zwischen 19 und 23 Uhr, teilen die Ausrichter mit. Anmeldungen nehmen die jeweiligen Jugendpflegen des Landkreises Göttingen entgegen.

Die Stadt Herzberg am Harz lädt zur Halloween-Party am Freitag, 13. Oktober, ein. © Stadt Herzberg am Harz | Stadt Herzberg am Harz

Zu einer Tagesfahrt in den Zoo Hannover oder in die Kletterwelt im Ravensberg Basecamp in Bad Sachsa, zum Lasertag nach Göttingen, zum Bowling im Bowlero Hattorf oder zur Kinderstadt nach Rosdorf laden die Kinder- und Jugendbüros Duderstadt, Gieboldehausen und Hattorf am Harz ein. Anmeldungen erfolgen unter www.ferien-eichsfeld-harz.de.

Das Team der Osteroder Stadtbibliothek lädt alle Grundschüler im Alter von 6 bis 10 Jahren am Donnerstag, 19. Oktober, von 9.30 bis 10.15 Uhr, zur Vorlesegeschichte „Der Räuber Hotzenplotz“ ein. Eine Anmeldung ist unter 05522 124371 oder bibliothek@osterode.de erforderlich.

Zudem haben Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren die Möglichkeit, kleine „Bee Bots“ in der Stadtbibliothek Osterode zu programmieren am Montag, 23. Oktober, von 10 bis 11 Uhr. Auch dafür braucht es eine Anmeldung unter 05522 124371 oder bibliothek@osterode.de.

Die „Bee Bots“ Veranstaltung bietet die Stadtbibliothek Osterode in den Herbstferien. © Stadtbibliothek Osterode | Wibo Osterode

Ohne Anmeldungen möglich sind außerdem:

„ Happy Painting “ im Jugendraum Pöhlde am Mittwoch, 18. Oktober, ab 15 Uhr

“ im Jugendraum Pöhlde am Mittwoch, 18. Oktober, ab 15 Uhr Kürbisse aus Pappmaschee basteln im Jugendraum Scharzfeld am Donnerstag, 19. Oktober, ab 13 Uhr

aus Pappmaschee basteln im Jugendraum Scharzfeld am Donnerstag, 19. Oktober, ab 13 Uhr Kinder-Halloween-Disco im Jugendraum Pöhlde am Freitag, 20. Oktober, von 17.30 bis 21 Uhr

im Jugendraum Pöhlde am Freitag, 20. Oktober, von 17.30 bis 21 Uhr Halloween-Dekorationen basteln im Jugendraum Scharzfeld am Samstag, 21. Oktober, ab 14 Uhr

basteln im Jugendraum Scharzfeld am Samstag, 21. Oktober, ab 14 Uhr Ein Kerzenworkshop des Familienzentrums der Lebenshilfe Herzberg am Montag, 23. Oktober, Uhrzeit noch unbekannt

des Familienzentrums der Lebenshilfe Herzberg am Montag, 23. Oktober, Uhrzeit noch unbekannt Futterstation für Vögel basteln des Familienzentrums der Lebenshilfe Herzberg am Mittwoch, 25. Oktober, Uhrzeit noch unbekannt

basteln des Familienzentrums der Lebenshilfe Herzberg am Mittwoch, 25. Oktober, Uhrzeit noch unbekannt Naturkosmetik selber machen beim Mädchentag im Jugendzentrum Herzberg am Samstag, 28. Oktober, ab 13 Uhr, 2 Euro Kostenbeitrag

selber machen beim Mädchentag im Jugendzentrum Herzberg am Samstag, 28. Oktober, ab 13 Uhr, 2 Euro Kostenbeitrag Halloweenaktion „Hounted House“ im Jugendraum Scharzfeld am Dienstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr

Herbstferienprogramme für Kinder und Jugendliche im Harz

Eine Ausbildung zum Sportassistenten bietet das Kinder- und Jugendbüro Gieboldehausen von Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, jeweils von 9 bis 14.30 Uhr im Gymnastikraum der Grundschule Gieboldehausen an. Teilnehmen kann jeder zwischen 13 und 16 Jahren, der Spaß an Spiel und Sport hat. Anmeldungen nimmt die Jugendreferentin, Laura-Luisa Stegemann, per E-Mail unter stegemann-laura-luisa@sg-gieboldehausen.de entgegen.

Die Kinderbibelwoche „Echt satt – Geschichten zum Abendmahl“ veranstaltet die evangelische Jugend von Dienstag, 17. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr im Martin-Luther-Haus in Herzberg für Kinder ab 5 Jahren. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Eine Anmeldung ist unter https://www.formulare-e.de/f/kibiwo-23 möglich.

Einen barrierefreien Graffiti-Workshop gibt es außerdem in Pöhlde von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, ab 10 Uhr inklusive Mittagessen. Eine Anmeldung nimmt die Jugendpflege Herzberg unter jugendpflege@herzberg.de entgegen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.