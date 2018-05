Elektro-Beats am Okerstrand

Ausverkauftes Haus beim vierten „Stil vor Talent“- Festival in der Okercabana. Der gebürtige Braunschweiger Oliver Koletzki bittet am Sonntag zum Tanz und viele Elektro-Fans folgen. Bereits gegen Mittag bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang: bunt geschminkt, mit Glitter verziert und in...