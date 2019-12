„Harter Brocken 4“ läuft am Donnerstag, 19. Dezember

Der vierte Teil der ARD-Krimireihe „Harter Brocken“, der im Herbst 2018 im Harz gedreht wurde, wird am kommenden Donnerstag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. In der Mediathek ist der Film bereits abrufbar.

In St. Andreasberg liegt wieder Blei in der Luft: Aljoscha Stadelmann, alias Kommissar Frank Koops, bekommt es mit einer Verbrechensserie zu tun, bei der sich alles um drei Briefe dreht, die der Schlüssel zu einem Rätsel sind. Eine zentrale Rolle spielen dabei offenbar ein getöteter Wissenschaftler (Heinrich Cuipers), die Philosophie-Professorin Maria Joseph (Sibylle Canonica) und die junge Annett Kruse (Maike Jüttendonk). Was diese Personen miteinander verbindet, warum der eiskalte Killer (Holger Handtke) mordet und was die Personenschützerin Claudia Böhm (Franziska Weisz) vorhat, muss Koops in „Harter Brocken: Der Geheimcode“ schnellstens herausfinden, bevor noch mehr Menschen sterben.

Unterstützt wird er dabei wie immer von seinem treuen Freund Heiner (Moritz Führmann), der mit seiner Flamme Mette Vogt (Anna Fischer) schließlich sogar Verwundung und Krankenzimmer teilt.

Der fünfte Teil der Reihe ist bereits in Arbeit und wurde jüngst unter anderem im Kloster Walkenried gedreht.