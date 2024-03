Göttingen. Die beiden Mannschaften der SG Wulften/Lindau/Hattorf sind am Osterwochenende im Bezirkspokal und in der Kreisliga gefordert.

Im Frauenfußball sind am Wochenende erneut nur die beiden Mannschaften der SG Wulften/Lindau/Hattorf im Einsatz. Die Reserve kämpft in der Kreisliga um Punkte bei der FSG Weser/Verna. Die erste Mannschaft ist im Viertelfinale des Bezirkspokals bei der SVG Göttingen gefordert.

Bezirkspokal

SVG Göttingen – SG Wulften/Lindau/Hattorf (Mo., 11 Uhr). Im Viertelfinale des Bezirkspokals wartet auf die SG Wu/Li/Ha ein schweres Los. Die Mannschaft von Trainer Timo Kuhlmann ist bei der SVG Göttingen gefordert. Als Tabellenvize steckt die SVG mitten im Kampf um die Meisterschaft in der Landesliga. Zudem stehen die Unistädterinnen noch im Halbfinale des NFV-Pokals. Als Außenseiter will die SG dennoch für eine Überraschung sorgen. In den beiden vorherigen Runden konnte man sich jeweils gegen die Bezirksligisten TSV Groß Schneen (5:1) und den SV Arminia Vechelde (1:0) durchsetzen. Im Hinspiel in der Landesliga musste man sich allerdings deutlich mit 1:9 der SVG Göttingen geschlagen geben.

Kreisliga

FSG Weser/Verna – SG Wulften/Lindau/Hattorf II (Sa., 16 Uhr). Auf die zweite Mannschaft der SG Wu/Li/Ha wartet eine schwere Partie. Die SG ist in Lippoldsberg bei der SG Weser/Verna zu Gast. Die Gastgeberinnen gewannen in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisliga und stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gäste gehen als Zwölfter als krasser Außenseiter in die Begegnung.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: