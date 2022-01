DKKD: Künstler können sich ab sofort bewerben

Hann. Münden. Das diesjährige Denkmal-Kunst-Festival soll im Oktober in Hann. Münden stattfinden.

Für das „DenkmalKunst – KunstDenkmal“-Festival 2022 in Hann. Münden startet das Bewerbungsverfahren für Künstler und Künstlerinnen.

Seit vielen Monaten arbeiten acht Arbeitsgruppen innerhalb von Denkmal-Kunst an der Vorbereitung des Festivals „DenkmalKunst – KunstDenkmal“, das in diesem Jahr vom 1. bis zum 9. Oktober schon zum inzwischen siebten Mal, diesmal in der Altstadt von Hann. Münden, stattfinden soll.

Wie es in einem Bericht der Veranstalter heißt, ging es dabei zunächst vorwiegend um Weichenstellungen und die Recherche nach geeigneten Gebäuden. Nun wird es aber auch inhaltlich immer konkreter: Ab sofort können sich Bildende Künstlerinnen und Künstler aktiv für eine Teilnahme am Festival 2022 bewerben.

Bewerbungen online möglich

2019 nahmen rund 150 Bildende Künstler an Einzel- und Gruppenausstellungen teil. „Schon im Vorfeld gingen zahlreiche Anfragen zu Teilnahmemöglichkeiten ein. Jetzt sind wir so weit, dass sich Interessierte offiziell bewerben können“, sagt Lore Puntigam, Sprecherin der AG Bildende Kunst.

„Um einerseits das erreichte hohe Niveau zu halten und zu stärken, andererseits aber Kunstschaffenden aus unserer Stadt und unserer (länderübergreifenden) Nachbarschaft breitere Teilhabemöglichkeiten zu sichern, haben wir die Zugangsbedingungen für das kommende Festival verändert.“

2022 gibt es drei Möglichkeiten, dabei zu sein. Erstens als Einzelkünstler oder -künstlerin, zweitens als regionale Gruppe und drittens mit einem einzelnen Exponat bei einer großen Gemeinschaftsausstellung unter dem Thema „Heute Morgen Übermut“.

Details und die zugehörigen Bewerbungsformulare finden Interessierte ab sofort auf der Website von Denkmal-Kunst unter https://denkmalkunst-kunstdenkmal.de/hann-muenden/kunst-2022.

Um eine rasche Bearbeitung zu gewährleisten, ist die Bewerbung ausschließlich über das offizielle Bewerbungsformular möglich. Zudem bitten die Verantwortlichen um aussagekräftiges Text- und Bildmaterial, so wie im Bewerbungsformular definiert. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2022. Danach wird eine Fachjury die Bewerbungen bearbeiten.