„Harter Brocken 7“: Harzer Ex-Bürgermeister spielt wieder Wirt

Hans-Günter Scherf (rechts, mit Hauptdarsteller Aljoscha Stadelmann) ist als Kneipenwirt bislang in jeder Folge der Krimiserie „Harter Brocken“ zu sehen.

Noch bis Mittwoch dreht das Filmteam für die Krimi-Serie „Harter Brocken“ in St. Andreasberg. Neben Hauptdarsteller Aljoscha Stadelmann steht auch der ehemalige Bürgermeister der Bergstadt, Hans-Günter Schärf, wieder vor der Kamera – in altbekannter Rolle.

Er ist von Anfang an bei der Serie dabei. Er unterstützt das Filmteam seit mehr als zehn Jahren nicht nur als Schauspieler, sondern hilft auch, Drehorte zu finden oder Kontakte herzustellen. „Diesmal habe ich allerdings nicht ganz so viel zu tun, die meisten Szenen spielen sich im Wald ab“, erklärt er.

Sendetermin noch ungewiss

Der ehemalige Bürgermeister hatte am Freitag seinen großen Auftritt. Da ist am Vormittag das eigentliche Ende der Episode mit dem Namen „Das Überlebenstraining“ gedreht worden. In der fiktiven Kneipe schenkte er als Wirt des „Schöckingers“ den Hauptdarstellern Aljoscha Stadelmann als St. Andreasbergs Polizist Frank Koops und Anna Fischer als Braunlages Polizistin Mette Vogt Getränke aus. Wann dieser Teil im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Dreharbeiten im Harz für den siebten Film der erfolgreichen ARD-Degeto-Krimireihe mit Aljoscha Stadelmann und Hans-Günter Schärf. Foto: Kai Schulz / obs

Wie berichtet, spielt diesmal Militär-Spionage eine wichtige Rolle in dem Krimi. Neben Anna Fischer und Aljoscha Stadelmann spielt auch Moritz Führmann als Postbote Heiner wieder mit. In St. Andreasberg sind aber nicht nur die Hauptdarsteller, sondern das gesamte Filmteam, für das kürzlich die Helfer des Bergstadtvereins Waffeln gebacken haben. „Harter Brocken“ ist eine Krimireihe der ARD. Sie wird seit 2015 ausgestrahlt. Die Reihe spielt in der Kleinstadt Sankt Andreasberg im Harz nahe dem Brocken, dem die Filmreihe ihren Namen verdankt.