Großes Orchesterkonzert in Goslar geplant

Am Freitag, 20. August, geht es im Musikfest leger weiter. Das GDA Hotel Schwiecheldthaus, der Ulrichsche Garten, die Kaiserpassage und das Hotel Alte Münze sind die Bühnen für die „Casual Friday Concerts“ – vier Kurzkonzerte in lockerer Atmosphäre. Um 16 Uhr erfüllen zwei Celli den Innenhof des Schwiecheldthauses mit ihrem sonoren Klang.

Im Ulrichschen Garten sorgen um 17 Uhr Cello und Klarinette für die gute Unterhaltung. Für Liebhaber von Opern-Klassikern sei um 18 Uhr die Kaiserpassage empfohlen und zum Schluss kommen um 19 Uhr Kammermusikfreunde in der Alten Münze bei Cello und Klavier auf ihre Kosten. Tags darauf, am 21. August, folgt der große Glanzpunkt des Festivals: Um 19 Uhr beginnt in der Kaiserpfalz das Konzert der Hans-Joachim Tessner-Stiftung mit dem Orchester „musica assoluta“ unter der Leitung des Dirigenten und Komponisten Thorsten Encke und der international renommierten Geigerin Priya Mitchell.

Zunächst stehen Canzoni per sonar a quattro von Giovanni Gabrieli auf dem Programm. Danach wird die mit Spannung erwartete Erstaufführung des titelgebenden Werkes des Abends „It is noisy in the ocean“ zu hören sein – unter der Leitung des Komponisten selbst. Mit ihm gemeinsam taucht das Publikum ein in die Welt der Meereslebewesen und deren akustisches Umfeld. Mit dem Violinkonzert von Ludwig van Beethoven – von Priya Mitchell herrlich interpretiert – geht dieser besondere Konzertabend zu Ende.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Danach geht das Musikfest in die Umgebung. Am Sonntag, 22. August, ist das Musikfest um 16 Uhr im über 1000 Jahre alten Kloster Ilsenburg zu Gast. Das „Trio Lirico“ beschreitet ganz „Neue Bahnen“ zusammen mit dem Pianisten Reinhard Seehafer. Franziska Pietsch (Violine), Sophia Reuter (Viola) und die neue Cellistin des Trios Hila Karni musizieren Beethoven- und Dohnány-Streichtrios und das Brahms-Klavierquartett in A-Dur.

Tickets gibt es in allen Reservix-Verkaufsstellen, online im Ticketshop auf www.musikfest-goslar.de und an der Abendkasse. Für die Veranstaltungen am Freitag ist der Eintritt frei, für den Samstag sind Karten von 10 bis 40 bzw. ermäßigt acht bis 35 Euro erhältlich, Karten für die Veranstaltung am Sonntag kosten 25 bzw. ermäßigt 20 Euro.

Zur Sicherheit der Konzertbesucherinnen und -besucher wird der Zutritt zu den Veranstaltungen des Internationalen Musikfestes Goslar-Harz 2021 nur für Personen mit einem Nachweis nach der sogenannten GGG-Regel, also Geimpfte, Getestet oder Genesene, gestattet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Festivals unter www.musikfest-goslar.de/aktuell.