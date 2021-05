„QuerQuassler“ machen improvisiertes Hörspiel im Internet

Göttingen. Das Göttinger Impro-Theater bietet jetzt einen Podcast an: „QuerGeQuasselt“. Im Moment läuft „Maja – Ein Steampunk-Abenteuer“.

Die Zeiten für Kultur und Theater sind wahrlich nicht einfach. Dennoch nimmt eine Göttinger Gruppe von Improvisationsschauspielerinnen und -schauspielern die Herausforderung an: „Für uns als Gruppe war klar, dass wir trotz Corona nicht auf Impro-Theater verzichten wollen und werden“, so Frederick Kleinwort von den „QuerQuasslern“. Aufgrund der Coronamaßnahmen kann auch die Impro-Gruppe leider nicht mehr real zusammen proben oder in ihren Heimatspielorten im Theater im OP oder im Apex auftreten.

Somit verlegten sie ihre Proben kurzerhand ins Internet, wo sie sich seit über einem Jahr wöchentlich abends treffen, um gemeinsam zu improvisieren. Nach Startschwierigkeiten mit der Technik und dem Neuland Online-Proben konnte bald an neuen Ideen gearbeitet werden.

Längere Handlungsstränge

Ein Fokus der „QuerQuassler“ liegt darauf, Geschichten zu erzählen und dabei spontan Charaktere zu erschaffen und diesen Leben einzuhauchen. Durch die neuen Umstände wurde die Notwendigkeit zu einer Chance. Die Gruppe entwickelt neue Formate und griff eine Idee auf, die bereits länger im Raum schwebt: das improvisierte Hörspiel. „Wir wollten unsere Geschichten festhalten und diese damit einem breiteren Publikum zugänglich machen“, berichtet Imke Seidel aus den Proben, „zudem sollten Handlungen auf einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden.“

Seit kurzem ist genau das möglich. Der Schritt ist getan und nunmehr können alle, die die „QuerQuassler“ online erleben wollen, dies mit dem Podcast „QuerGeQuasselt“ tun. Dort präsentiert das Ensemble neben ihrem Format „Impro-Hörspiel“ in Zukunft auch Pen-and-Paper-Rollenspiele, bei denen per Würfel über das Schicksal ihrer Charaktere entschieden wird. Die ersten zwei Podcast-Folgen erzählen das improvisierte Hörspiel „Maja – Ein Steampunk-Abenteuer“.

Musik und Steampunk

„Im Vorfeld haben wir ein wenig zum Genre Steampunk assoziiert und dann gemeinsam das Hörspiel improvisiert“, erinnert sich Katharina Girndt, die den Hauptcharakter Maja spricht. „Bei Steampunk handelt es sich um ein Fantasy-Genre, das durch die Verwendung von Dampfmaschinen und zahnradgetriebener Mechaniken geprägt ist“, ergänzt Johannes Caduff. „Es hat mir große Freude bereitet, der Geschichte Musik einzuhauchen“, betont Peter Kleinadel, der Musiker der Gruppe. Florian Westemeyer merkt an: „Zukünftig hoffen wir die letzten technischen Hürden zu überwinden, um unseren Musiker auch im Entstehungsprozess live mit dabei haben zu können.“

Denn hier haben sie ein wenig „geschummelt“: Da die musikalische Begleitung online bisher nicht reibungslos funktionierte, wurde die Geschichte musikalisch nachvertont. Die Gruppe hofft, dass sich viele Impro-Begeisterte an der nun veröffentlichten Geschichte „Maja – Ein Steampunk-Abenteuer“ unter www.querquassler.de/podcast oder auf einer der gängigen Podcast-Apps erfreuen. Gleichwohl sehnen sich die „QuerQuassler“ natürlich auch wieder auf die Bühne aus Brettern im Apex und Theater im OP, um – sobald dies wieder möglich ist – live zu zeigen, was sie können und was ihnen Spaß macht: zu improvisieren und Geschichten zu erzählen. Ihren Impro-Podcast QuerGeQuasselt wollen sie aber auch nach Corona weiterführen.

„Bleibt quasselig“, grüßt Frederick Kleinwort zum Abschied und freut sich auf weitere Geschichten, die dem Publikum hoffentlich Freude machen.