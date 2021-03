Vortragsreihe: Kindheit in der Region

Am Mittwoch, den 10. März, startet in Göttingen die Ringveranstaltung „Kindheit in der Region“ erstmals als Online-Veranstaltung auf Zoom. Zum Auftakt sprechen Professor Dr. Hermann Veith von der Georg-August-Universität Göttingen und Brigitte Rössing, die ehemalige Schulleiterin der Grundschule Comeniusstraße in Braunschweig, zum Thema „Partizipation in Übergang zwischen Kita und Grundschule“.

Darum geht es

Um Einrichtungen der frühkindlichen Bildung als „Kinderstube der Demokratie“ zu gestalten, brauche es im gesamten Team eine klare Werteorientierung, die an den Menschenrechten, der UN-Kinderrechtskonvention und der Idee der Partizipation ausgerichtet sei, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dies erfordere ein Einstehen für demokratische Werte im Rahmen der täglichen Arbeit und einen offenen, toleranten Umgang mit allen am Kitaleben Beteiligten.

Folgende Fragen stehen im Fokus des Vortrags: Welche Partizipationsformen sind im Rahmen von Kita-Arbeit erfolgversprechend? Wie kann man mit Hilfe von Partizipationsprojekten den Übergang von Kita in die Grundschule gut gestalten? Was können Kinder allein entscheiden, wo sind Grenzen und wie können Eltern in den Prozess einbezogen werden? Wie kann eine Einrichtungskultur entwickelt werden, in der demokratische, partizipative Prozesse möglich und fest im Alltag verankert sind? Die Veranstaltungsreihe bietet in Praxisvorträgen Handlungsorientierung und konkrete Hilfe für die Gestaltung von Alltagssituationen in der Kita.

Teilnahme

Die Teilnahme wird bescheinigt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter https://bildungsregion-suedniedersachsen.de. Der Zugangslink wird am Tag vor der Veranstaltung per Mail an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen Stadt und Landkreis Göttingen, der Fachberatung für evangelische Tageseinrichtungen im Sprengel Hildesheim-Göttingen, dem Kinderhaus e.V., der BBS Ritterplan, der BBS II Osterode und der Bildungsregion Göttingen. Außerdem sind die Georg-August-Universität Göttingen und das Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe e.V.) beteiligt . Die 2020 entfallenen Termine werden in diesem Jahr online nachgeholt.

Termine

10. März: „Partizipation im Übergang zwischen Kita und Grundschule“ (Praxisvortrag)

28. April: „Partizipation und Beziehungsgestaltung“ (Praxisvortrag)

2. Juni: „Partizipation in Alltagssituationen der Kita-Praxis“ (Diverse Workshop-Angebote)