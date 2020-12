„Bandfactory Niedersachsen“ auf Sommer verschoben

Nach ihrem Showcase bekam die Band „Letters Sent Home“ unter anderem von Andreas Haug ein Feedback zu ihrem Auftritt.

Die „Bandfactory Niedersachsen“ ist ein Förderprogramm, bei dem junge Bands zusammen mit Profis aus dem Musikbusiness an ihren Songs, ihrer Bühnenshow und an ihrer Präsentation in der Öffentlichkeit arbeiten. Das nächste Coaching-Wochenende im MusikZentrum Hannover war für Anfang März geplant, wurde jetzt jedoch auf den 26. und 27. Juni verschoben.

Bewerbungen sind noch bis Mitte März möglich

„Da es derzeit nicht abschätzbar ist, wie sich die Pandemie entwickelt und welche Beschränkungen im März gelten werden, verschieben wir die Bandfactory auf Juni. Im letzten Sommer hat unser Hygienekonzept mit Abständen, durchgängiger Lüftung und Workshops im Freien sehr gut funktioniert“, erklärt Vera Lüdeck, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen e. V. Der Bewerbungsschluss verlängert sich bis zum 15. März. Interessierte niedersächsische Bands haben somit mehr Zeit, ihre Infos, Fotos und Links zu Hörbeispielen auf der Internetseite www.bandfactory-nds.de hochzuladen. Die Jury wählt aus allen Bewerbungen drei Bands aus.

Das Coaching-Wochenende beginnt am Samstag, 26. Juni, mit einem Showcase auf der professionell ausgestatteten Bühne des MusikZentrum. Jede Band präsentiert sich mit einem zwanzigminütigen Auftritt und erhält anschließend ein Feedback von den Coaches. Das Coaching-Team besteht dieses Mal aus Leo Schmidthals (Selig; Musiker, Komponist, Produzent), Martell Beigang (Musiker unter anderem für Dick Brave und M. Walking On The Water, Produzent), Jens Krause (Produzent), Silke Super (Moderatorin beim Sender radioeins vom rbb, Coach für Künstler ), Katrin Helmerichs-Naujok (Choreographin, diplomierte Tanzpädagogin) und Andreas Haug (Chefredakteur Online-Musikmagazin Rockszene.de).

Vermittlung von Auftritten für ausgewählte Bands

Für den Sonntag, 27. Juni, kann jede Band zwei Workshops zu den Themen Arrangement, Songwriting, Produktion, Bühnenpräsenz, Onlinemarketing sowie Medien und Corporate Identity wählen und sich dort individuell von den Coaches beraten lassen. Sowohl bei den Showcases als auch bei den Workshops werden selbstverständlich die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Teilnehmer der „Bandfactory Niedersachsen“ profitieren nicht nur von der maßgeschneiderten Beratung, vielen praktischen Tipps und vom Insiderwissen der Experten, sondern können auch Kontakte knüpfen. Für einen nachhaltigen Erfolg werden auswählte Bands durch die Vermittlung von Auftritten weiter unterstützt. Die „Bandfactory Niedersachsen“ wird gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und von der Deutschen Rockmusik Stiftung.