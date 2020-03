HSB starten mit einer neuen Webseite durch

Die E-Commerce-Plattform OXID eShop zählt zu den umsatzstärksten Lösungen der Top 1.000 Onlineshops Deutschlands. Die Shop Software ist bekannt für ihren modularen Aufbau und die hohe individuelle Anpassbarkeit.

Dass das kein reines Marketing-Versprechen ist, zeigt das Best Practice Beispiel eines Kunden, der die Warenkorb-Funktionalität von OXID eShop gewinnbringend in seine Systemlandschaft integriert hat. Das Anwendungsbeispiel zeigt: Um Anbieter und Endkunden gleichermaßen zufriedenzustellen, muss nicht immer ein komplettes Shopsystem zum Einsatz kommen. Sofern die Software es zulässt, können einzelne Shop-Elemente nahtlos in eine IT-Infrastruktur integriert werden.

So geschehen bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB). Die HSB verfügte seit 2013 über eine Website, die zwar in einem Shop Merchandising-Artikel anbot, jedoch den Kauf von Zugtickets online nicht unterstützte. Da die Website zudem nicht über Smartphones und Tablets nutzbar war, entschied man sich 2019 für einen Website-Relaunch.

Strecke online auswählen

Im Rahmen dieses Projekts wurde auch der Kauf von Fahrkarten und sitzplatzgenauen Event-Tickets online bereitgestellt. Das besondere an der Umsetzung dieses Projekts ist, dass die Daten für die Fahrplanauskunft aus einem externen System in die Plattform der HSB eingespeist werden. „Der Kunde kann auf der HSB-Website seine Strecke aus dem Fahrplan auswählen und die Fahrkarte in den Warenkorb legen. Der eigentliche Checkout, also der Buchungs- und Bezahlvorgang, geschieht abschließend über den OXID eShop“, erklärt Projektleiter Peter Müller.

„Wir sind von der Akzeptanz des Angebots sehr positiv überrascht“, sagt Katrin Peters, Abteilungsleiterin Marketing und Vertrieb bei der HSB. „Viele Fahrgäste fahren am Wochenende und insbesondere bei gutem Wetter spontan mit der Dampflok durch den Harz und buchen ihr Ticket heute direkt am Bahnsteig. Selbst zu Stoßzeiten, läuft der Ticketverkauf sehr stabil.“

Kauf über Smartphones

Zu den Vorteilen der Online-Plattform zählt Katrin Peters den einfachen Fahrkartenkauf für die Kunden auch über das Smartphone. Die HSB profitiert von mehr Fahrgästen und von einer besseren Auslastung der Dampflok-Flotte. Sie berichtet von signifikant reduzierten Verwaltungsabläufen, insbesondere bei der Zahlungsabwicklung, da der gesamte Prozess durch einen angebundenen Zahlungsanbieter abgewickelt wird.

„Vorher mussten wir alle Rechnungen händisch schreiben“, berichtet Peters. Heute geschieht das alles automatisch.

„Seit der Umstellung ist die Content-Erstellung und -Pflege sehr viel einfacher und flexibler geworden. Für mich persönlich ist die Zeitersparnis bei der Pflege der Website ein echter Vorteil, die meinen Kollegen und mir täglich zugute kommt“, sagt Katrin Peters.

Mit nur sehr geringem Aufwand kann sie das Angebot der HSB den saisonalen Gegebenheiten oder zeitlich begrenzten Sonderaktionen anpassen. Selbst Informationen zu Zugausfällen oder Fahrzeugwechseln finden schnell den Weg auf die Website, wo die Fahrgäste diese über das Smartphone jederzeit verfügbar haben.