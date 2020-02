Comedians geben sich die Klinke in die Hand

Goslar. In Goslar findet am 26. März die mittlerweile 17. Komische Nacht in mehreren Lokalen statt.

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands. Zum 17. Mal findet sie jetzt in Goslar statt. Am 26. März laden verschiedene Comedians in mehrere Lokale ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass jeweils ab 18 Uhr.

In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Dabei ist keine Komische Nacht wie die andere. Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 30 deutschen Städten statt. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur „Mit uns kann man reden“ an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten.

Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken. Die Komische Nacht präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend fünf Comedians jeweils 20 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm.

In folgenden Spielorten finden die Komische Nacht in Goslar statt auf: Brauhaus Goslar, Casino Rammelsberg, Celtic-Inn, Down Under, Goslarer Theater, Maltermeister Turm, Schiefer, Tim’s 5 Tageszeiten und Wildfang - Bier & Wirtshaus. Folgende Künstler sind bei der Komischen Nacht in Goslar vertreten:

Bastian Block ist der Comedian ohne Grenzen. Menschliches, Absurdes, Politisches oder einfach nur totaler Quatsch. Er redet ehrlich, durchdacht, direkt und nicht selten aus einem bösen Blickwinkel über das, was ihn gerade beschäftigt.

Horst Fyrguth: Das Prinzip Horst wird die Welt verändern. Ein kabarettistischer Abend über die witzigsten Aspekte der menschlichen Bequemlichkeit – nach dem Motto. Lieber chillen statt killen, lieber Übergewicht als Überstunden

Keirut Wenzel Foto: Lichtbildwerke Schaekel

Biokulturelles Kabarett von Keirut Wenzel – höchst vergnüglich und eines dieser Programme, bei dem jeder etwas mitnimmt. Und sei es nur ein paar Bakterien vom Sitznachbarn.

Maria Clara Groppler Foto: Alexander Partic

Maria Clara Groppler – blutjung, derb und trocken. Mit ihren knackigen 20 Jahren ist sie wohl das jüngste Talent in der Comedy Szene. Ihre Comedy ist ehrlich und direkt, manchmal etwas derb, aber genau das liebt sie.

Michael Eller: Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt.

Nizar Foto: Veranstalter

Nizar – das ist ein Mann, der sein Talent zum Beruf gemacht hat. Der Komiker besticht nicht nur durch grandiose Jokes, sondern ebenso sehr durch eine starke Ausstrahlung, großartige Gesten und sein herzliches, lautes Lachen.

Nora Boeckler: Die temperamentvolle, vielseitige Schauspielerin und Kabarettistin liebt skurrile Parodien, rasante Rollenwechsel und mitreisende Musikeinlagen. Dabei erzählt sie selbstironisch über ihr turbulentes Leben.

Alan Robert war pubertärer Kleinstadtrapper. Tragischer Singer Songwriter in einer Großstadt. Stiller Schlagzeuger in der Countryband seiner Eltern. Und großmauliger Frontmann erfolgloser Indiebands. Klar, dass da nur noch die Musikcomedy bleibt.

Serhat Dogan hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei 2004 – ohne nennenswerte Kenntnisse der deutschen Sprache – mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält.

Karten für die 17. Komische Nacht am 26. März ab 19.30 Uhr in Goslar sind in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de erhältlich.